Центральный военный округ вооружат бронированными «убийцами танков» БМПТ

Москва, 24 ноября. Штатная рота Центрального военного округа (ЦВО) получит уникальные боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Информацию об этом рассказал источник в Минобороны.

В одном из танковых полков 90-ой дивизии будет сформирована штатная рота, которая получит на вооружение БМПТ до конца 2021 года. Подразделение войдет в состав полкового мотострелкового батальона.

В следующем году «терминаторы» пройдут учения, на которых будут плотно работать с мотострелками. Ранее машины уже проходили испытания.

«Несмотря на успешно проведенные опытно-исследовательские работы, роль и место БМПТ в боевых порядках требует дополнительного изучения. При этом у "Терминаторов" база, основа применения, защита и подвижность — танковая», — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

На прошлых учениях «Терминаторы» успешно сдали все экзамены. Они хорошо показали себя в бою в городе и горах, а также в качестве противотанковых боевых машин, передают «Известия».

Ранее стало известно, что боевые машины российской армии снабдят покрытием-хамелеоном, способным менять окраску в контексте окружающего ландшафта.