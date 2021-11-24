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«Известия»: Киев начал применять зарубежное вооружение на востоке Украины

Армия
«Известия»: Киев начал применять зарубежное вооружение на востоке Украины
Global Look Press  /  Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Киев, 24 ноября. Киев пытается применить новое зарубежное высокотехнологичное оружие на фоне резкого обострения ситуации на востоке Украины.

Вероятно, первыми в ход пошли противотанковые управляемые ракеты из США Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Однако источник, знакомый с ситуацией, признал, что американские ракеты оказались неэффективными, передают «Известия».

Кроме того, Киев активно перебрасывает на юго-восток новые воинские части. Также 23 ноября в Черное море поступили два боевых катера, которые Вашингтон передал Украине.

Вместе с тем американская стратегическая авиация отработала нанесение ударов по России с восточного и западного направления. И все это сопровождается обвинениями в сторону Москвы в подготовке вторжения на Украину.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США. По мнению Ирины Поповой, одна из главных причин нагнетания Киевом обстановки в Донбассе — внутриполитическая.

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Киев бпла вооружение
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