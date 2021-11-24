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Производители товаров для детей планируют использовать вторсырье

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 00:22
Общество
Производители товаров для детей планируют использовать вторсырье
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Москва, 24 ноября. На полках российских магазинов могут появиться детские игрушки из переработанного вторсырья. В данный момент действует запрет на его применение во время производства товаров для детей.

Производителям запрещено делать куклы и машинки из переработанного материала. При этом международные компании, в частности Lego, Mattel, Ikea не продают на территории России некоторые свои игрушки. Шведская организация из переработанного сырья делает ряд мягких игрушек, а американская компания — куклы Barbie, передают «Известия».

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) составила изменения в технический регламент. Эти инициативы уже исследовали специалисты из стран-участниц ЕАЭС.

Против этих предложений проголосовал только белорусский минздрав. Минск пока сомневается, что детские товары из переработанных материалов будут безопасными.

Российские экологический оператор недавно собрался помочь McDonald's с системой переработки отходов. Руководство компании подписало договор о раздельном сборе отходов в России.

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игрушки вторсырье переработанный материал
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