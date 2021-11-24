Мужчина специально заболел COVID-19 для получения «зеленого пропуска» и умер

Канберра, 24 ноября. Житель Австрии посетил специальную вечеринку, чтобы заразиться коронавирусом, однако выжить не смог. Об этом сообщило издание LADBible.

Вместе с мужчиной заразились коронавирусом еще два человека и маленький ребенок. Они были госпитализированы, однако им удалось выжить. Инцидент случился в регионе Южный Тироль на севере Италии. Многие противники вакцинации устраивают специальные вечеринки, чтобы заболеть COVID-19.

Делается это для получения «зеленого пропуска», который требуется для устройства на работу и проведения досуга. По словам координатора подразделения по борьбе с COVID-19 в городе Больцано Патрика Франзони, подобные вечеринки антиваксеров должны быть запрещены, так как они очень опасны.

«Они [антипрививочники] не осознают, что вирус очень опасен даже для детей и молодых людей», — сказал он.

Недавно экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил «самоудушения» COVID-19, передает «Взгляд».