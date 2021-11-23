Мэтью Макконахи в скором времени сообщит о намерении стать губернатором Техаса

Остин, 23 ноября. Голливудский актер Мэттью МакКонахи заявил, что скоро определится, баллотируется ли он на пост губернатора Техаса. Крайний срок объявления кампании — 13 декабря.

Звезда фильмов «Интерстеллар» и «Джентльмены», помимо актерской карьеры, выпустил мемуары о своей жизни и периодически ведет лекции в университете в Остине. Об этом сообщает ScreenRant.

Ранее в этом году артист заявлял, что мог бы стать политиком в рамках штата Техас. В том числе, он рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора.

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«Это то, о чем я думал в течение 20 лет, и я знаю, что хочу сделать», — отметил актер.

Он добавил, что тщательно изучал этот вопрос. По словам актера, он пытался понять, сможет ли победить на выборах.

«Быть генеральным директором государства? Я лучше всего подготовлен для людей в штате, для моей семьи и для себя? Есть большая жертва, которая приходит с решением. Именно этим я и занимался, и здесь нет никакого подвоха. Я выполняю свою работу с усердием, и я скоро дам вам знать», — резюмировал МакКонахи.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. По словам журналистов, об этом решении глава Белого дома сообщил в ходе виртуальной встречи с группой доноров Демократической партии.