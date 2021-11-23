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Пушков: Молдавии придется оплачивать долги «Газпрому»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 23:16
Экономика
Пушков: Молдавии придется оплачивать долги «Газпрому»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 ноября. Российский сенатор Алексей пушков прокомментировал новость о том, что правительство Молдавии предоставит средства «Молдовагазу» для оплаты долгов российской компании «Газпром».

Пушков напомнил, что «Газпром» и Молдавия заключили контракт на условиях Кишинева. Об это сенатор написал в Telegram-канале.

«Что здесь обсуждать? Только что все обсудили, причем заключили контракт, по словам представителя Газпрома, "практически на условиях Кишинева". Теперь Молдавии платить надо по текущим счетам. Конечно, вместо этого Кишинев может вновь броситься благодарить Вашингтон — за все на свете. Но без оплаты газа согреть Молдавию зимой это вряд ли поможет», — написал Пушков.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну напомнил, что Кишинев предупреждал о проблемах с выплатами долгов. Он добавил, что Молдавия сожалеет о позиции «Газпрома», передает RT.

Ранее сообщалось, что Кишинев выделит «Молдовагазу» 80 млн долларов для погашения долга перед «Газпромом». Кроме того госкомпания «Энергоком» ранее получила 97 млн долларов для оплаты газовых контрактов. Из этой суммы 17 млн долларов были потрачены на закупку газа в октябре.

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Газпром пушков Молдовагаз
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