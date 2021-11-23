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Власти России могут объединить системы мониторинга отходов на базе «Гостеха»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 23:07
Политика
Власти России могут объединить системы мониторинга отходов на базе «Гостеха»
Невские Новости  /  Антоний Киш

Москва, 23 ноября. Системы ЕГИС УОИТ и ГИС УТКО, отвечающие за учет и мониторинг отходов, планируется объединить на базе платформы «Гостех» в рамках экспериментальной программы. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Соответствующую возможность прорабатывает РЭО совместно с Минцифры и другими ведомствами, в число которых также входит аппарат Белого дома. По словам Буцаева, имеющиеся системы необходимо несколько переработать, чтобы перебазировать их на данной платформе, передает телеканал «360».

«Правительством РФ было некоторое время тому назад принято решение об использовании "Гостеха" — это новая платформа, на которой должны с определенным промежутком времени работать все государственные системы, которые создаются правительством. Платформа очень интересная, я бы сказал инновационная », — добавил Буцаев.

На данный момент пока не определен формат работы «Гостеха». Однако, как отметили в РЭО, в ближайшее время обсуждение данного вопроса должно завершиться. Тогда можно будет приступить к подготовке работы системы.

Кроме этого, ранее Минфин предложил запретить экспорт отходов, а также лома драгоценных металлов. В настоящий момент проводится обсуждение данной инициативы.

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