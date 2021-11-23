Адвокат Жорин опроверг обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна о торговле наркотиками

Москва, 23 ноября. Рэпер Моргенштерн не торгует наркотиками в соцсетях, заявил его адвокат Сергей Жорин.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях во время выступления на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Однако Жорин опровергает слова Бастрыкина, передает ТАСС.

«Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича. Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он — музыкант», — сказал адвокат.

Ранее Моргенштерн попал в очередной скандал. Общественники попросили Генпрокуратуру проверить высказывание рэпера о Дне Победы. Музыкант усомнился в необходимости праздника, передает RT.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову проверить слова рэп-исполнителя на нарушение действующего законодательства.