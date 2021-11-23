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Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева в Крым

Политика
Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева в Крым
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Симферополь, 23 ноября. Визит президента Болгарии Румена Радева в Крым позволит ему лично убедиться в том, что никакой «аннексии» не было и нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу болгарской общины о приглашении Радева в республику. Об этом сообщает пресс-служба Аксенова.

«Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей», — сказал глава Крыма.

Ранее болгарская община напомнила президенту Радеву о законности воссоединения Крыма с Россией. Президент Болгарии до этого сказал, что полуостров сейчас принадлежит России. В то же время глава государства отметил, что воссоединение Крыма с РФ якобы было «нарушением международного права».

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве после слов Радева о Крыме. В украинском министерстве назвали слова болгарского президента некорректными и недопустимыми, передает RT.

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Все новости / Политика / Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева в Крым
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