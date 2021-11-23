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Власти Алжира ликвидировали сеть незаконного ввоза мигрантов в Европу

Весь мир
Власти Алжира ликвидировали сеть незаконного ввоза мигрантов в Европу
wikipedia.org  /  Jawi13 / CC BY-SA 4.0

Алжир, 23 ноября. Министерство обороны Алжира объявило о ликвидации международной сети, организованной в целях незаконного ввоза мигрантов в Европу и действовавшей на территории стран Магриба.

Командование национальной жандармерии сообщило, что операция по пресечению преступной активности проведена членами ее региональной группы в штате Бордж-Бу-Арреридж на востоке АНДР. При исполнении сотрудники органов использовали современные методы расследования.

В заявлении отмечено, что ликвидированная силовиками международная сеть специализируется на незаконном ввозе мигрантов в ЕС при содействии организованных трансграничных групп. Ее активность распространяется через Алжир и другие государства арабского Магриба.

Представитель жандармерии добавил, что в настоящее время установлена личность 27 человек, семь из которых действовали за пределами территории АНДР. Все они активно использовали социальные сети для проведения незаконных операций. В заявлении указано, что 14 членов сети арестованы и помещены в изолятор временного содержания. В дальнейшем они предстанут перед компетентными судебными органами.

Несколько месяцев назад Министерство внутренних дел Алжира сообщило о деятельности незаконных групп, которые занимаются вывозом мигрантов в Испанию на лодках. Власти АНДР неоднократно подчеркивали, что их страна стала транзитным пунктом для африканских искателей убежища, направляющихся в Европу через Средиземное море.

Ранее международная редакция ФАН сообщала о задержании террористической группировки на фоне лесных пожаров. По информации властей Алжира, ее члены причастны к возникновению стихийного бедствия, охватившего область Калибия.

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