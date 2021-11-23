США намерены продолжить санкционное давление на «СП-2»

Вашингтон, 23 ноября. Вашингтон продолжит вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Госдепартамент США сообщил, что продолжит накладывать ограничения на российский проект. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2».

Американский минфин ввел ограничения против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2». Санкции введены в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности, передает RT.

Ранее декабрьские фьючерсы на газ подскочили на 8,5% после заявлений из США о новых санкциях против «Северного потока — 2», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки газа достигали в моменте 1071,7 доллара за тысячу кубометров, однако вскоре скорректировались до 1069 долларов.