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Полковник Литовкин назвал учения США с крылатыми ракетами запугиванием России

Политика
Полковник Литовкин назвал учения США с крылатыми ракетами запугиванием России
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. США пытаются затянуть Россию в гонку вооружений, проводя военные учения с крылатыми ракетами. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, такими действиями Вашингтон пытается запугать Москву. При этом специалист напомнил об «огромном позоре» США, когда те бежали из Афганистана. Также Литовкин добавил, что Россия осознает опасность, которая исходит от американской армии.

«Мы их не боимся… Мы ведем себя спокойно, знаем, что в нужный момент мы их нейтрализуем, как всегда нейтрализовывали любого агрессора, который нас учил жить», — сказал полковник в интервью RT.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отметил, что интенсивность демонстративных полетов с использованием крылатых ракет США в Балтике и Черном море возросла, а это является элементом давления на Россию.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что США устраивают контролируемые вспышки заболеваний в республиках бывшего СССР, передает «Взгляд».

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