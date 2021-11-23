Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 22:40
22:35
Весь мир
Власти Алжира ликвидировали сеть незаконного ввоза мигрантов в Европу
22:34
Политика
Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева в Крым
22:24
Политика
США намерены продолжить санкционное давление на «СП-2»
22:13
Политика
Полковник Литовкин назвал учения США с крылатыми ракетами запугиванием России
22:11
Весь мир
ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи
22:09
Происшествия
Девять членов ОПГ предстали перед судом в Астрахани за хищение газа на 95 млн рублей
22:02
Весь мир
Аксенов об усилении роли России в мире: время могущества Запада подходит к концу
21:56
Происшествия
Чиновника на Сахалине осудят за нанесение ущерба региону в размере 11 млн рублей
21:50
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» рассказали, почему ослабли позиции рубля на мировом рынке
21:48
Общество
Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск в 2023 году
Все новости

ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи

Весь мир
ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 23 ноября. Руководство Организации Объединенных Наций распорядилось о начале срочной эвакуации сотрудников и членов их семей из Эфиопии, сообщает агентство AFP со ссылкой на внутренний документ ООН.

Согласно требованиям руководства миссии, персонал должен вывезти родственников не позднее 25 ноября 2021 года. Приказ утвердили после того, как Турция и Франция рекомендовали соотечественникам, находящимся на территории африканского государства, немедленно покинуть его.

Внутренний документ ООН содержит указание всем подразделениям организации «активно координировать действия и оказывать друг другу поддержку».

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о намерении отправиться на фронт и принять личное участие в боевых действиях против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). За главой правительства уже последовал член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе.

ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи
wikipedia.org / Mattias Kiel Nielsen/PD

Конфликт в Эфиопии продолжается с ноября 2020 года. Национальная армия с переменным успехом противостоит боевикам НФОТ и другим группировкам.

Однако за последние несколько месяцев сепаратисты заручились поддержкой влиятельных союзников на Западе.

К примеру, в стороне не остались Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций, которые оказывают мощное санкционное давление на Аддис-Абебу. Подробнее об этом можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи
оон боевики африка эвакуация эфиопия наступление семьи
Комментировать