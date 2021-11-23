ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи

Аддис-Абеба, 23 ноября. Руководство Организации Объединенных Наций распорядилось о начале срочной эвакуации сотрудников и членов их семей из Эфиопии, сообщает агентство AFP со ссылкой на внутренний документ ООН.

Согласно требованиям руководства миссии, персонал должен вывезти родственников не позднее 25 ноября 2021 года. Приказ утвердили после того, как Турция и Франция рекомендовали соотечественникам, находящимся на территории африканского государства, немедленно покинуть его.

Внутренний документ ООН содержит указание всем подразделениям организации «активно координировать действия и оказывать друг другу поддержку».

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о намерении отправиться на фронт и принять личное участие в боевых действиях против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). За главой правительства уже последовал член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе.

wikipedia.org / Mattias Kiel Nielsen/PD

Конфликт в Эфиопии продолжается с ноября 2020 года. Национальная армия с переменным успехом противостоит боевикам НФОТ и другим группировкам.

Однако за последние несколько месяцев сепаратисты заручились поддержкой влиятельных союзников на Западе.

К примеру, в стороне не остались Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций, которые оказывают мощное санкционное давление на Аддис-Абебу. Подробнее об этом можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.