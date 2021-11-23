Аксенов об усилении роли России в мире: время могущества Запада подходит к концу

Москва, 23 ноября. Время могущества Запада подходит к концу, его место на внешнеполитической арене занимают Россия и Китай. Такое мнение в своей колонке для RT озвучил журналист, аналитик Сергей Аксенов.

По словам известного писателя, смещение силы с Запада на Восток вызывает неприятие у «вчерашних хозяев мира», которые привыкли диктовать развивающимся странам собственную волю.

«Страшно падать с вершины, где так удобно, казалось, обосновались они на века. Уже не послать, как раньше, канонерки навести собственные порядки на неподконтрольных территориях. Приходится учитывать интересы новых, восходящих игроков. Но все еще хочется немного порулить, а потому вместо применения грубой силы приходится наушничать, указуя кривым пальцем на молодых и сильных — с этими не дружи, слушай только меня. Получается плохо», — отмечает журналист.

Рассуждая об этом процессе, Аксенов напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что США и их европейские союзники «носятся по всему миру и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем».

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Политический аналитик уверен, что речь идет о Великобритании, власти которой, после выхода из Европейского союза, сблизились с Вашингтоном «на почве извечной ненависти к Москве и Пекину».

«Поскольку ремарка Лаврова была произнесена после переговоров с его ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, к числу «некоторых» стоит отнести и Францию — бывшую метрополию и угнетателя этой страны. Фантомные боли от потери своей колониальной роли вынуждают ее ревниво смотреть на подконтрольный некогда Бейрут. Как и на присутствие России в другом бывшем французском протекторате — в Сирии. Париж корежит, что он не у дел. Однако попытки Франции вмешаться в ближневосточные дела несут его жителям больше бед, чем пользы», — продолжает эксперт.

Возвращаясь к Ливану, Аксенов подчеркивает, что первый визит нового министра иностранных дел в столицу РФ произошел на фоне попыток бывшей метрополии восстановить влияние в регионе. Благодаря этим усилиям ближневосточное государство превратилось в страну-банкрот с шаткой властной вертикалью, ограниченными ресурсами и миграционным кризисом.

«В этих условиях новое правительство разумно решило попросить о помощи Москву. Репутация России как взвешенного арбитра безупречна. Почти наверняка Запад попытается блокировать выбранный Бейрутом курс на взаимодействие с Россией. Хотя речь идет не о полной переориентации Ливана, а лишь о диверсификации внешних контактов. Кажется, там ищут противовес западной дубине, с помощью которой внешние акторы предпочитают решать в Ливане важные для них вопросы», — утверждает журналист.

Еще одной победой Москвы на мировой арене можно считать закупку Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 вопреки запрету со стороны США. Для Белого дома решение Анкары стало настоящей пощечиной, так как член блока НАТО наладил военно-техническое сотрудничество с главным противником Альянса.

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«Или возьмем Мали: скромное присутствие РФ в рамках всего лишь коммерческого контракта местной власти с нашими специалистами вызвало в Париже политическую отрыжку. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Лаврова о серьезных последствиях вмешательства ЧВК в дела этой страны. Неужели?» — задается вопросом Аксенов.

Пятая республика даже попыталась диктовать Москве и Бамако условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе, однако потерпела неудачу. Елисейский дворец без объяснения причин заявил о недопустимости появления российской частной военной компании в республике. Однако стороны сочли это попыткой навязывания невыгодного партнерства и вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

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Помимо этого, правительство Мали обвинило армию бывшей метрополии в ведении подрывной деятельности, которая создает угрозу национальной безопасности. Премьер-министр страны Шогель Кокалла Маига даже заявил, что Париж занимался финансированием, обучением и оснащением террористов. А его спецслужбы использовали главарей бандформирований в качестве агентов влияния.

«Подпевают Франции и на уровне ЕС. «Мне сказал Жозеп Боррель: «Вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место», — удивлялся наглости главного европейца Лавров», — пишет политолог.

Ранее руководитель МИД РФ провел встречу с коллегой из Мали, во время которой подчеркнул, что африканская республика имеет право самостоятельно выбирать союзников, в том числе пользоваться услугами частных военных компаний.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Тем не менее власти США поддержали Париж и попросили Россию «не усложнять ситуацию» в регионе, хотя именно этим процессом на протяжении последних 20 лет в Афганистане занимался Вашингтон. Его спецслужбы провалили операцию по «насаждению демократии». Неспособный действовать вдали от собственной территории Белый дом, как сообщает Аксенов, все еще пытается диктовать соседям условия.

«Да, попытки ориентировать страны мира на себя, отговаривать их от политического, военного и экономического сотрудничества, торговли с геополитическими конкурентами, предлагать взамен себя еще будут предприниматься США и Европой, но они будут становиться все слабее и слабее. Собаки лают, а караваны России и Китая медленно, но верно идут своей дорогой. Похоже, время могущества Запада действительно подходит к концу. Пока еще его опровергают, но скоро будут просто игнорировать. Уж лучше с обоюдной пользой дружить с Москвой и Пекином», — заключил писатель.

Федеральное агентство новостей /

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков высказал мнение, что власти США стремятся к гегемонии в любой сфере деятельности и намерены сделать изгоями РФ и КНР.