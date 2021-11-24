Диетолог Круглова рассказала, какие продукты поднимут настроение осенью и зимой

Осенью и зимой, когда за окном холодно и хмуро, настроение часто ниже среднего. Помочь это исправить способны уютный плед, приятный фильм, чашка ароматного чая и — вкусная еда. Только вот тянуться нужно не к пирожному или куску пиццы, а к продуктам, которые более полезны в долгосрочной перспективе. К каким именно и какие принципы в питании способны повлиять на настроение, мы спросили у врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натальи Кругловой.

По ее словам, психологическое и эмоциональное состояние человека — это результат влияния многих факторов, а рацион выступает всего лишь одним из них. Однако существуют продукты, которые способны повысить риск развития стресса и тем самым снизить настроение — или, наоборот, воспрепятствовать этому.

«Стресс и в целом сниженное настроение, астению и апатию может вызывать повышенное количество кофеина в питании. Какое-то время человек может быть бодрым, но в дальнейшем произойдет падение работоспособности, если кофеина было слишком много. Алкоголь тоже может портить настроение после его употребления. Не в момент опьянения, конечно, а после этого, — рассказывает диетолог. — Сниженное настроение также может быть из-за некоторых дефицитов, например дефицита железа, цинка, магния и витамина D. Эти микроэлементы часто влияют на эмоциональное состояние человека».

pixabay.com /

Говоря о дефицитах, стоит отметить, что запреты в еде и жесткие диеты тоже не лучшим образом сказываются на нашем эмоциональном фоне. Вместо списка запрещенных продуктов попробуйте выработать более спокойное и здоровое отношение к пище: ее приемы должны быть регулярными, рацион разнообразным и вкусным, а запреты и переедание попросту исчезнуть из вашей жизни.

«В мае 2021 года в журнале Clinical Nutrition были опубликованы результаты исследования, в которых подтвердилось, что люди, которые едят достаточное количество овощей и фруктов, чаще пребывают в хорошем состоянии и настроении. А уровень стресса у таких людей на 10% ниже, чем у тех, кто ест овощей и фруктов недостаточно. Достаточное количество — это больше 400 граммов в день. Если человек их съедает, то уровень его стресса ниже, а уровень эмоционального состояния лучше», — делится Наталья Круглова.

pexels.com / Viktoria Slowikowska

Чтобы настрой оставался позитивным, также стоит включить в питание продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Первые содержатся в рыбе жирных сортов, в некоторых видах масла (льняное, соевое) и в грецких орехах. Жирные кислоты омега-6 тоже можно найти в растительных маслах, например в оливковом, подсолнечном или тыквенном. В семечках и орехах они, кстати, тоже есть.

«В питании должно быть достаточно магния, он тоже влияет на настроение. Содержится в цельнозерновых продуктах: крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки. Также есть в орехах и семечках, например в тыквенных, миндале, кешью, кедровых орехах, — продолжает специалист. — Для хорошего настроения должно быть достаточно и кальция. Это в основном молочные и кисломолочные продукты: кефир, творог, ряженка, йогурт, сыр. Если по каким-то причинам человек их исключает из питания, тогда это может быть кунжут или мелкая рыба, которую можно есть с костями. Они также могут быть источниками кальция».

В завершение Наталья Круглова советует обратить внимание на продукты, содержащие аминокислоту триптофан. К таким относятся та же рыба жирных сортов, сыры и горький шоколад. Ну а овощи и фрукты не следует игнорировать потому, что они дают организму нужную дозу витамина С, который просто необходим для бодрости духа в осенне-зимний период.