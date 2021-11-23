Киану Ривз не поддержал идею кроссовера между «Джоном Уиком» и Mortal Kombat

Лос-Анджелес, 23 ноября. Голливудский актер Киану Ривз прокомментировал идею кроссовера между боевиком «Джон Уик» и игрой Mortal Kombat. Кинозвезда оказалась против объединения проектов.

Игроки Mortal Kombat признались, что хотели бы увидеть персонажей Нео или Джона Уика в игре. Один из интернет-пользователей поинтересовался у Ривза, поддерживает ли он идею кроссовера. Однако артист скептически отнесся к этому предложению.

«Если бы это зависело от меня? Нет. Mortal Kombat во многом потрясающа, но я думаю, что Нео и Джон Уик занимаются своим делом, а Mortal Kombat — своим», — передает его слова Esquire.

Стоит отметить, что права на киноадаптацию игр принадлежат студии Warner Bros., как и франшиза про белорусского наемника. Как передает «Культуромания», после выхода Mortal Kombat 11 в 2019 году список ее бойцов пополнили Терминатор, Джон Рэмбо и Робокоп.

Ривз также прокомментировал отношения с близкой подругой Вайноной Райдер. Актер заявил, что формально женат на коллеге по съемочной площадке.