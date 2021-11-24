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Депутат Милонов убежден, что QR-коды не являются «знамением последних дней»
Общество
Депутат Милонов убежден, что QR-коды не являются «знамением последних дней»
Кадр из сериала «Доктор Кто»  / 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Если кто-то говорит вам о наступлении последних дней «прямо сейчас», то он, согласно Священному Писанию, «соблазнитель и Антихрист». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее секретарь Красноярской епархии РПЦ игумен Иннокентий Нилов заявил, что QR-коды не относятся к печатям Антихриста и не говорят о близости конца света. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов предупреждал «о начертании зверя на челе и правой руке» — именно его изречения часто приводят в поддержку своей позиции противники QR-кодов.

«Очень часто люди в порыве своей личной гордыни пытаются обвинить кого-то в своих проблемах, — заметил Милонов. — И вопрос личного спасения души никоим образом не касается бумажки, которую вам выдали, — в этом отношении QR-код ничем не отличается от медсправки, паспорта или проездного билета».

Депутат провел религиозный ликбез «всем этим адептам, сектантам-антиваксерам».

«Они Священное Писание не читали — только его адаптированные версии в пересказе своих темных проповедников, — считает парламентарий. — Так вот, я напомню им, что митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что “Бог создал и врачей, и лекарства”. И знаменитые русские святые-целители были бы в ужасе от позиции антиваксеров, это абсолютно точно!»

Собеседник ФАН поблагодарил Господа за то, что тот «дает мудрость ученым, чтобы те могли создавать вакцины от страшных болезней».

Депутат Милонов убежден, что QR-коды не являются «знамением последних дней»
wikipedia.org / Виктор Михайлович Васнецов / Public Domain

«Ну а про тех, кто “смущает малых сих” (цитата из Писания, как раз про противников вакцинации), в нем тоже сказано: что им “лучше было бы не родиться [...]” — вот что написано про тех, кто пришел с соблазнениями и искушениями в этот мир! Так что давайте смотреть за собой, за своими мыслями и поступками, а не пытаться обвинить кого-то, думая о себе как о белых и пушистых!» — заявил Милонов.

Депутат также указал на реальные знамения наступления «последних дней», отраженных в Евангелии от Иоанна Богослова.

«Они куда более трагичны и интересны, в отличие от бумажки с напечатанным на ней QR-кодом, — подчеркнул парламентарий. — Такой примитивный взгляд на Священное Писание, который демонстрируют антиваксеры, меня откровенно коробит! Истинно православные верующие всегда видят его куда более глубоко, и мне искренне жаль тех людей, которые, прикрываясь Божьим словом, на деле несут проповедь Антихриста!»

Ранее историк Евгений Понасенков высказался относительно повсеместного введения QR-кодов.

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Все новости / Общество / Депутат Милонов убежден, что QR-коды не являются «знамением последних дней»
милонов апокалипсис вакцинация конец света библия
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