Депутат Милонов убежден, что QR-коды не являются «знамением последних дней»

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Если кто-то говорит вам о наступлении последних дней «прямо сейчас», то он, согласно Священному Писанию, «соблазнитель и Антихрист». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее секретарь Красноярской епархии РПЦ игумен Иннокентий Нилов заявил, что QR-коды не относятся к печатям Антихриста и не говорят о близости конца света. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов предупреждал «о начертании зверя на челе и правой руке» — именно его изречения часто приводят в поддержку своей позиции противники QR-кодов.

«Очень часто люди в порыве своей личной гордыни пытаются обвинить кого-то в своих проблемах, — заметил Милонов. — И вопрос личного спасения души никоим образом не касается бумажки, которую вам выдали, — в этом отношении QR-код ничем не отличается от медсправки, паспорта или проездного билета».

Депутат провел религиозный ликбез «всем этим адептам, сектантам-антиваксерам».

«Они Священное Писание не читали — только его адаптированные версии в пересказе своих темных проповедников, — считает парламентарий. — Так вот, я напомню им, что митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что “Бог создал и врачей, и лекарства”. И знаменитые русские святые-целители были бы в ужасе от позиции антиваксеров, это абсолютно точно!»

Собеседник ФАН поблагодарил Господа за то, что тот «дает мудрость ученым, чтобы те могли создавать вакцины от страшных болезней».

wikipedia.org / Виктор Михайлович Васнецов / Public Domain

«Ну а про тех, кто “смущает малых сих” (цитата из Писания, как раз про противников вакцинации), в нем тоже сказано: что им “лучше было бы не родиться [...]” — вот что написано про тех, кто пришел с соблазнениями и искушениями в этот мир! Так что давайте смотреть за собой, за своими мыслями и поступками, а не пытаться обвинить кого-то, думая о себе как о белых и пушистых!» — заявил Милонов.

Депутат также указал на реальные знамения наступления «последних дней», отраженных в Евангелии от Иоанна Богослова.

«Они куда более трагичны и интересны, в отличие от бумажки с напечатанным на ней QR-кодом, — подчеркнул парламентарий. — Такой примитивный взгляд на Священное Писание, который демонстрируют антиваксеры, меня откровенно коробит! Истинно православные верующие всегда видят его куда более глубоко, и мне искренне жаль тех людей, которые, прикрываясь Божьим словом, на деле несут проповедь Антихриста!»

Ранее историк Евгений Понасенков высказался относительно повсеместного введения QR-кодов.