Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства

Анкара, 23 ноября. Жители крупнейших городов Турции вышли на улицы с требованием отставки действующего правительства на фоне обвала местной валюты.

Çankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganları ile sokağa çıktı. Polis ekipleri engellemeye çalışıyor pic.twitter.com/i5Oi1WiKye — Burcu Yıldırım (@burcuyildirim92) November 23, 2021

Граждане выкрикивали «ПСР — в отставку» (AKP istifa), имея в виду правящую «Партию справедливости и развития», которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В Анкаре многие люди откликнулись на призыв «Коммунистической партии Турции» (КПТ) и вышли на улицы с кастрюлями и сковородками.

Polisin engellemeleri ile ara sokaklara dağılan vatandaşlar kalabalıklaşarak ilerliyor pic.twitter.com/yfdV3QKByp — Burcu Yıldırım (@burcuyildirim92) November 23, 2021

«Мы не признаем ни ваших надбавок [к ценам], ни вашей лжи! Мы позаботимся о нашем хлебе и будущем наших детей! Вставай же против подорожаний!» — говорится в заявлении КПТ.

В Стамбуле жители также устроили небольшие антиправительственные демонстрации в разных районах города.

İstanbul Kurtuluş'ta vatandaşlar sokaklarda gösteri yürüyüşü düzenlemekte.



pic.twitter.com/TW0mvYotXj — BPT (@bpthaber) November 23, 2021

Сообщается, что полиция пытается предотвратить акции протеста.

Недовольство граждан связано с ухудшающейся экономической ситуацией в стране. Сегодня турецкая лира потеряла около 17% своей стоимости по отношению к доллару, после чего немного укрепилась. В целом за год местная валюта обесценилась более чем на 40%. При этом в стране наблюдается высокая инфляция, по официальным данным, приближающаяся к 20%. Все это влияет на уровень жизни людей, который из-за роста цен на товары и услуги, стремительно падает.

При этом президент Турции Эрдоган не собирается менять денежно-кредитную политику страны, в связи с чем Центробанк уже несколько месяцев подряд понижает ключевую ставку. По мнению политика, республика сможет выйти из «экономической войны за независимость» с победой.