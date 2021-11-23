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Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства

Весь мир
Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства
Global Look Press  /  Jodi Hilton/ZUMAPRESS.com

Анкара, 23 ноября. Жители крупнейших городов Турции вышли на улицы с требованием отставки действующего правительства на фоне обвала местной валюты.

Граждане выкрикивали «ПСР — в отставку» (AKP istifa), имея в виду правящую «Партию справедливости и развития», которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В Анкаре многие люди откликнулись на призыв «Коммунистической партии Турции» (КПТ) и вышли на улицы с кастрюлями и сковородками.

«Мы не признаем ни ваших надбавок [к ценам], ни вашей лжи! Мы позаботимся о нашем хлебе и будущем наших детей! Вставай же против подорожаний!» — говорится в заявлении КПТ.

В Стамбуле жители также устроили небольшие антиправительственные демонстрации в разных районах города.

Сообщается, что полиция пытается предотвратить акции протеста.

Недовольство граждан связано с ухудшающейся экономической ситуацией в стране. Сегодня турецкая лира потеряла около 17% своей стоимости по отношению к доллару, после чего немного укрепилась. В целом за год местная валюта обесценилась более чем на 40%. При этом в стране наблюдается высокая инфляция, по официальным данным, приближающаяся к 20%. Все это влияет на уровень жизни людей, который из-за роста цен на товары и услуги, стремительно падает.

При этом президент Турции Эрдоган не собирается менять денежно-кредитную политику страны, в связи с чем Центробанк уже несколько месяцев подряд понижает ключевую ставку. По мнению политика, республика сможет выйти из «экономической войны за независимость» с победой.

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турция стамбул анкара демонстрация
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