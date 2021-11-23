Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго

Тбилиси, 23 ноября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили недолго осталось сидеть в тюрьме, рассказал лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Соответствующее заявление грузинский политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook. Мелия утверждает, что благодаря «революции роз», проведенной Саакашвили, страна начала путь своего развития. Он также подчеркнул, что никому не удастся сфальсифицировать эту историю. По словам оппозиционного лидера, бывший президент надолго в тюрьме не останется.

Ранее возлюбленная экс-главы Грузии Елизавета Ясько рассказала, что состояние здоровья Саакашвили оказалось под угрозой из-за ненадлежащего обращения с политиком в тюрьме. По ее словам, речь идет не только о физическом, но и психологическом состоянии.