Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 21:11
21:08
Весь мир
Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства
21:08
Общество
Киану Ривз не поддержал идею кроссовера между «Джоном Уиком» и Mortal Kombat
21:05
Общество
Депутат Госдумы Арефьев усомнился в необходимости тестирования водителей на наркотики
21:01
Происшествия
Инспекторы ГИБДД остановили Hyundai с пьяным водителем без одежды в Краснодарском крае
21:00
Шоу-бизнес
Актер Джереми Айронс рассказал, чью судьбу «повторяет» Меган Маркл
20:58
Политика
Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго
20:56
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
20:55
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев боится, что его ребенка от новой жены сглазят
20:53
Общество
Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 124 лет
20:51
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 успешно прошла первую фазу испытаний
Все новости

Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго

Политика
Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 23 ноября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили недолго осталось сидеть в тюрьме, рассказал лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Соответствующее заявление грузинский политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook. Мелия утверждает, что благодаря «революции роз», проведенной Саакашвили, страна начала путь своего развития. Он также подчеркнул, что никому не удастся сфальсифицировать эту историю. По словам оппозиционного лидера, бывший президент надолго в тюрьме не останется.

Ранее возлюбленная экс-главы Грузии Елизавета Ясько рассказала, что состояние здоровья Саакашвили оказалось под угрозой из-за ненадлежащего обращения с политиком в тюрьме. По ее словам, речь идет не только о физическом, но и психологическом состоянии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго
саакашвили грузия мелия
Комментировать