Прокуратура Сальвадора провела обыски в семи НКО

Сан-Сальвадор, 23 ноября. Генеральная прокуратура Сальвадора (FGR) провела обыски в штаб-квартирах семи неправительственных организаций. Информация появилась на сайте ведомства.

#BoletínFGR I FGR y PNC allanaron instalaciones de organizaciones que obtuvieron fondos de la anterior Asamblea Legislativa.



Lee la nota aquí ⬇️:https://t.co/2DW7FOKOY2#ContraLaImpunidad. pic.twitter.com/Zxw3LnSSGk — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 22, 2021

Обыски прошли в офисах Движения защиты женщин Мелида Аная Монтес, Ассоциации гуманитарной помощи PRO-VIDA, Ассоциации общественных проектов Сальвадора (PROCOMES) и Фонда поддержки пострадавших от банд «Una Mano Amiga» («Рука помощи»). Сотрудники ведомства вместе с полицией обыскали помещения организаций в столице страны Сан-Сальвадоре, а также департаменте Ла-Либертад и городе Санта-Ана.

Как сообщается на сайте прокуратуры, НКО подозревают в непрозрачной отчетности и нарушении сроков сдачи документации.

«Это часть расследования дела, которое было открыто в августе этого года. Нам указали на ряд несостыковок, которые возникли при использовании и контроле средств, поступающих на счета НКО от сальвадорского государства. Цель сегодняшнего разбирательства — собрать документальные подтверждения, физические или цифровые, и таким образом прояснить факты», — прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь, сами НКО назвали обыски «политическим преследованием».

«Мы сообщаем общественности о том, что на нас совершили набег и что нам нечего скрывать. Наше единственное преступление — это защита прав женщин», — написали представительницы Движения в защиту женщин Мелида Аная Монтес у себя на странице в Twitter.

Hacemos del conocimiento público que hemos sido allanadas, que no tenemos nada que ocultar. Nuestro único delito es defender los derechos humanos de las mujeres. #TodasSomosMelidas — Las Mélidas (@Las_Melidas) November 22, 2021

Обыски в НКО проходят на фоне предложения президента Найиба Букеле принять закон об иноагентах. Ожидалось, что документ одобрят 17 ноября, однако он не был включен в повестку дня конгресса. Предложение президента поступило через несколько дней после того, как он обвинил США в финансировании общественных организаций, которые считает «политической оппозицией». Инициатива предусматривает создание реестра организаций или лиц, чья деятельность финансируется иностранными государствами.