Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 22:39
22:35
Весь мир
Власти Алжира ликвидировали сеть незаконного ввоза мигрантов в Европу
22:34
Политика
Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева в Крым
22:24
Политика
США намерены продолжить санкционное давление на «СП-2»
22:13
Политика
Полковник Литовкин назвал учения США с крылатыми ракетами запугиванием России
22:11
Весь мир
ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии сотрудников и их семьи
22:09
Происшествия
Девять членов ОПГ предстали перед судом в Астрахани за хищение газа на 95 млн рублей
22:02
Весь мир
Аксенов об усилении роли России в мире: время могущества Запада подходит к концу
21:56
Происшествия
Чиновника на Сахалине осудят за нанесение ущерба региону в размере 11 млн рублей
21:50
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» рассказали, почему ослабли позиции рубля на мировом рынке
21:48
Общество
Скоростные «Ласточки» начнут ходить в Пушкин и Павловск в 2023 году
Все новости

Прокуратура Сальвадора провела обыски в семи НКО

Весь мир
Прокуратура Сальвадора провела обыски в семи НКО
fiscalia.gob.sv  /  Официальный сайт Генеральной прокуратуры Сальвадора

Сан-Сальвадор, 23 ноября. Генеральная прокуратура Сальвадора (FGR) провела обыски в штаб-квартирах семи неправительственных организаций. Информация появилась на сайте ведомства.

Обыски прошли в офисах Движения защиты женщин Мелида Аная Монтес, Ассоциации гуманитарной помощи PRO-VIDA, Ассоциации общественных проектов Сальвадора (PROCOMES) и Фонда поддержки пострадавших от банд «Una Mano Amiga» («Рука помощи»). Сотрудники ведомства вместе с полицией обыскали помещения организаций в столице страны Сан-Сальвадоре, а также департаменте Ла-Либертад и городе Санта-Ана.

Как сообщается на сайте прокуратуры, НКО подозревают в непрозрачной отчетности и нарушении сроков сдачи документации.

«Это часть расследования дела, которое было открыто в августе этого года. Нам указали на ряд несостыковок, которые возникли при использовании и контроле средств, поступающих на счета НКО от сальвадорского государства. Цель сегодняшнего разбирательства — собрать документальные подтверждения, физические или цифровые, и таким образом прояснить факты», — прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь, сами НКО назвали обыски «политическим преследованием».

«Мы сообщаем общественности о том, что на нас совершили набег и что нам нечего скрывать. Наше единственное преступление — это защита прав женщин», — написали представительницы Движения в защиту женщин Мелида Аная Монтес у себя на странице в Twitter.

Обыски в НКО проходят на фоне предложения президента Найиба Букеле принять закон об иноагентах. Ожидалось, что документ одобрят 17 ноября, однако он не был включен в повестку дня конгресса. Предложение президента поступило через несколько дней после того, как он обвинил США в финансировании общественных организаций, которые считает «политической оппозицией». Инициатива предусматривает создание реестра организаций или лиц, чья деятельность финансируется иностранными государствами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Прокуратура Сальвадора провела обыски в семи НКО
обыски прокуратура нко сальвадор
Комментировать