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Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком

Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 23 ноября. Композитор Игорь Крутой вновь стал дедушкой. Продюсер поделился кадрами, с помощью которых показал, как проводит время с наследником.

Крутой успевает не только заниматься поддержкой звезд шоу-бизнеса, но и воспитанием внуков. Так, в семье продюсера подрастают уже три внучки. Кроме того, неделю назад невестка его внебрачного сына Якова родила сына.

Продюсер показал в Instagram трогательные кадры с внуком на руках. Крутой опубликовал пост, где поделился эмоциями от прибавления в семье.

«Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полет проходит нормально! Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы», — поделился продюсер.

Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

По словам Крутого, родители все еще пытаются выбрать ребенку подходящее имя. Продюсер подчеркнул: он старается не вмешиваться в дела сына и невестки и ждет, к какому решению они придут.

Крутой ранее поделился мнением о состоянии современной музыкальной индустрии. Продюсер отметил, что в шоу-бизнесе все реже появляются крупные хиты.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
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