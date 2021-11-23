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Гоген Солнцев боится, что его ребенка от новой жены сглазят

Шоу-бизнес
Гоген Солнцев боится, что его ребенка от новой жены сглазят
youtube.com  /  Prt Scr Россия 1

Москва, 23 ноября. Шоумен Гоген Солнцев отправился в отпуск с супругой Полиной Терешкович. Артист признался, что молодожены находятся в ожидании рождения ребенка и поэтому боятся сглаза.

Эпатажный артист связал себя узами брака с новой избранницей вскоре после расставания с экс-супругой Екатериной Терешкович. Новой возлюбленной звезды стала дочь бывшей жены. Пара устроила скромную свадьбу в Москве, а теперь отдыхает в санатории.

Выбор места для отпуска кажется не случайным, ведь молодая супруга Солнцева находится в ожидании ребенка. Шоумен признался в беседе с изданием Teleprogramma.pro, что опасается разговоров о наследнике из-за риска сглаза.

«Мы пока принимаем ванны в санатории. Про беременность стараемся не говорить, чтобы не сглазить», — сообщил шоумен.

Несмотря на предстоящее пополнение в семье, Солнцев не поддерживает общение с бабушкой малыша. Артист заявил, что его бывшая супруга — «больной человек».

Свадьба шоумена с дочерью экс-супруги казалась неожиданной, ведь пара не раз ссорилась в российских ток-шоу. Однако Солнцев признался, что долгое время был влюблен в бывшую падчерицу.

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