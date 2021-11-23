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Южнокорейский сериал «Зов ада» обошел «Игру в кальмара» по популярности на Netflix

Общество
Южнокорейский сериал «Зов ада» обошел «Игру в кальмара» по популярности на Netflix
Кадры из сериала «Зов ада»

Лос-Анджелес, 23 ноября. Южнокорейский сериал «Зов ада» успешно стартовал на стриминг-сервисе Netflix в прошлую пятницу. Многосерийный хоррор стал самым просматриваемым проектом платформы.

Сериал «Зов ада» всего за сутки возглавил рейтинги популярности среди проектов Netflix. Проект был с успехом встречен в 80 странах. Кроме того, хоррор обошел своего главного соперника — хита «Игра в кальмара», согласно данным аналитического сервиса FlixPatrol.

«Зов ада» — новый проект режиссера Ен Сан-хо, ответственного за знаменитый хоррор «Поезд в Пусан». Сюжет сериала сосредоточен на людях, которым приходят сообщения с точной датой их смерти, после чего в назначенный час они становятся жертвами чудовищ. В настоящий момент проект уступает лишь анимационной новинке «Аркейн».

Стриминг-сервис Netflix дал «зеленый свет» второму сезону сериала «Аркейн». Разработчиком продолжения вновь станет студия Riot Games.

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netflix сериал зов ада
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