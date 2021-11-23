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Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение беженцев из Белоруссии на родину

Политика
Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение беженцев из Белоруссии на родину
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Брюссель, 23 ноября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение средств для возвращения беженцев с польско-белорусской границы на родину.

В ходе выступления на пленарной сессии в Страсбурге перед депутатами Европарламента дипломат отметила, что предусмотрено выделение 3,5 млн евро для того, чтобы мигранты, оказавшиеся в Белоруссии, смогли вернуться к себе домой.

«Мы выделим до 3,5 миллиона евро в качестве поддержки для добровольных возвращений из Белоруссии», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не получал ни одного заявления от беженцев на предоставление убежища. По его словам, за весь период с того момента, как мигранты стали прибывать к польско-белорусской границе, от них не поступало запросов.

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