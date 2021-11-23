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Политолог Третьяков предложил наказать ЕС, исполнив главную просьбу об энергонезависимости

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:44
Экономика
Политолог Третьяков предложил наказать ЕС, исполнив главную просьбу об энергонезависимости
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 23 ноября. В ответ на агрессивную политику Россия должна сделать Европе своеобразный подарок, исполнив главную просьбу еврочиновников, касающуюся зависимости от российских углеводородов.

С таким предложением в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил российский политолог Виталий Третьяков, комментируя охватившую Европу антироссийскую истерию, и нападки на «Северный поток – 2» в частности. Эксперт отметил, что обострение агрессивной политики коллективного запада в отношении РФ объясняется исключительно попыткой решить многочисленные внутренние проблемы проверенным за долгие годы методом.

США раздувают ажиотаж вокруг несуществующей угрозы Украине, пытаясь отвлечь собственное население образом большого и грозного врага. Американское общество раскалывается на части, инфляция стремительно растет. Рейтинг Джо Байдена каждую неделю бьет антирекорды, а республиканцы умело этим пользуются для того, чтобы еще больше обострить ситуацию. Великобритания погружается в энергетический кризис, не в силах отбиваться от толп мигрантов, форсирующих Ла-Манш. Британцы все больше убеждаются в некомпетентности своего правительства и все громче выражают недовольство. Отмахивается Лондон заезженной российской угрозой. Третьяков заверил гостей студии, что свои внутренние мотивы можно найти сейчас у каждого крупного западного спикера, обвиняющего в чем-либо Россию.

Политолог Третьяков предложил наказать ЕС, исполнив главную просьбу об энергонезависимости

Политолог подчеркнул, что Москве рано или поздно придется осадить всех европейских русофобов и сделать это лучше всего уже в следующем месяце, сделав Европе столь выпрашиваемый подарок.

«Я, конечно» решения не принимаю, но я бы на месте президента или главы «Газпрома» 24 декабря сказал бы: «Вы страдаете от зависимости от российских энергоносителей, вы многократно это говорили. Вы утверждаете, что Россия использует газ как политическое оружие, я решил освободить Европу от энергетической зависимости, прекратить использовать это оружие. Мы закрываем по вашей просьбе все газопроводы и все нефтепроводы, живите независимо». Это стало бы лучшим наказанием для всех русофобов и в то же время вежливым и дипломатичным выполнением главной их просьбы об энергонезависимости. Подарок на рождество. Хотел бы я посмотреть после этого на биржевые котировки 25 декабря», — озвучил оригинальный план наказания ЕС Третьяков.

Эксперт добавил, что приостановить поставки пришлось бы от силы на сутки, так как вся Европа принялась бы тут же переобуваться, стирать из памяти антироссийские настроения и с спешно обговаривать новые условия с Россией.

Ранее украинцы испугались российских вертолетов в пакете военной помощи США.

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Все новости / Экономика / Политолог Третьяков предложил наказать ЕС, исполнив главную просьбу об энергонезависимости
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