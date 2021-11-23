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Автолюбителям посоветовали не ждать скидок к Новому году

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:43
Экономика
Автолюбителям посоветовали не ждать скидок к Новому году
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Автомобильные дилеры вряд ли сделают традиционные скидочные предложения перед Новым годом, заверяют аналитики. Их мнение представляет РБК.

Отечественные автосалоны не станут устраивать масштабные распродажи, а также не сделают особые специальные предложения перед Новым годом, уверены специалисты.

Возможные скидки коснутся только сугубо узкого круга моделей и не будут отличаться прежней щедростью, убежден председатель комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» Вячеслав Жигалов.

Уровень спроса серьезно превышает объемы предложения, что спровоцировано дефицитом полупроводников, который оказывает влияние на многие отрасли по всей планете, отмечает руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно ожиданиям исследовательской компании IHS Markit, обстановка с микрочипами продолжит «рушить» индустрию в течение всего следующего года. Эксперты корпорации Intel полагают, что нехватка микроэлектроники будет также актуальна и в 2023 году.

Из-за дефицита полупроводниковых элементов продолжают расти цены на транспортные средства, что характерно как для российского рынка, так и для рынка Великобритании.

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