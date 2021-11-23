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Сценарист Кивинов рассказал, почему не будет продолжения «Каникул строгого режима»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:57
Общество
Сценарист Кивинов рассказал, почему не будет продолжения «Каникул строгого режима»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 ноября. Писатель, драматург и сценарист Андрей Кивинов рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», что ему предлагали поработать над продолжением фильма «Каникулы строгого режима», но он отказался.

По словам Кивинова, про героев, которых сыграли Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев, в этом фильме все сказано. Продолжение будет вымученным, отметил сценарист.

Драматург уточнил, что ему предлагали продолжить и некоторые сериалы, но он пишет все сценарии только на один сезон. Кивинов также высказался о распространенной практике, когда проекты продолжают другие авторы.

«Такое было в первом сезоне «Фонарей» («Улицы разбитых фонарей». — Прим. ФАН). Не только в моем сериале, в «Тайнах следствия», когда подключались другие авторы, это практика распространенная, если проект успешен. Мне не предлагали такого — вот есть люди, которые продолжат. Мне предлагали: «Только ты или никто»», — отметил сценарист.

Кивинов на пресс-конференции рассказал также, что больше не собирается писать книги. Он отметил, что этот процесс очень энергозатратен и не приносит большого заработка. По его словам, альтернативой книг стали YouTube и TikTok.

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сериалы сценарист кивинов каникулы строгого режима
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