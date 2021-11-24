Экономист Хасанов рассказал, кому выгодна отмена деклараций 3-НДФЛ

Отказ от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ значительно облегчит жизнь россиянам. В этом уверен кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов. Такими выводами в пользу отмены отчета 3-НДФЛ эксперт поделился в беседе с ФАН.

«Дело в том, что сейчас и нужды в декларации особо нет. Заходите на nalog.ru, там уже вся информация о ваших доходах. Я регулярно получаю вычеты по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС). Если раньше надо было данные забивать в специальную программу вручную, то теперь налоговая предлагает подтвердить твои налоги автоматически. Значит, и декларация им больше не нужна», — отметил эксперт.

Экономист Хасанов уверен, что отмена декларации о доходах по форме 3-НДФЛ никак не отразится на сроках выплат налоговых вычетов.

«ФНС утверждает, что декларации ей больше не нужны, скорее всего, это не только не задержит выплаты по налоговым вычетам, но и их ускорит. Прежде всего за счет сокращения количества ошибок, которые делают граждане при заполнении декларации», — пояснил Хасанов.

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Накануне глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что ведомство хочет отказаться от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. По его словам, к 2024 году служба планирует отказаться от этой декларации по всем налоговым вычетам.

Кроме того, с 21 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об упрощенном получении налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для упрощенного получения вычетов физлица должны завести личный кабинет на сайте ФНС, а заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы не требуется.

Ранее глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами. Перечисления между физическими лицами несут меньше риска, чем оплата наличными. Ведомство отслеживает такие платежи, однако не собирается превращать контроль в «набеги на деловую активность».