Депутат Верховной рады Железняк анонсировал послание Зеленского к парламенту Украины

Киев, 23 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря намерен выступить с ежегодным посланием к Верховной раде о положении государства, рассказал депутат от фракции «Голос»1 Ярослав Железняк.

В обращении украинского лидера к спикеру парламента Руслану Стефанчуку сказано, что Зеленский выступит с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующую информацию политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«В соответствии со статьей 106 конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины», — говорится в тексте обращения.

Ранее бывший депутат Рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник прокомментировал слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Он напомнил, что в свое время именно она настаивала на разрыве всех связей Украины с Россией.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента