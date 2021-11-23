Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 21:10
21:08
Весь мир
Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства
21:08
Общество
Киану Ривз не поддержал идею кроссовера между «Джоном Уиком» и Mortal Kombat
21:05
Общество
Депутат Госдумы Арефьев усомнился в необходимости тестирования водителей на наркотики
21:01
Происшествия
Инспекторы ГИБДД остановили Hyundai с пьяным водителем без одежды в Краснодарском крае
21:00
Шоу-бизнес
Актер Джереми Айронс рассказал, чью судьбу «повторяет» Меган Маркл
20:58
Политика
Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго
20:56
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
20:55
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев боится, что его ребенка от новой жены сглазят
20:53
Общество
Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 124 лет
20:51
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 успешно прошла первую фазу испытаний
Все новости

Экипажи истребителей МиГ-31БМ приступили к охране воздушных рубежей России на Чукотке

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:44
Армия
Экипажи истребителей МиГ-31БМ приступили к охране воздушных рубежей России на Чукотке
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Анадырь, 23 ноября. Плановая смена авиационных подразделений, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне, прошла на Чукотке.

В сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота РФ говорится, что 23 ноября на аэродром Угольные Копи прибыли экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ. Отмечается, что военнослужащие приступили к решению задач по охране воздушных рубежей России в назначенном районе.

Подчеркивается, что использование истребителей с аэродрома на Чукотке позволяет расширить радиус их действия. По имеющейся информации, экипажи смешанного авиаполка уже более года несут боевое дежурство в Арктике и свыше 10 раз поднимались на сопровождение иностранных самолетов, приближавшихся к российской границе.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями, Атлантическим океаном. Российская авиация проводила полет в воздушном пространстве над нейтральными водами, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Экипажи истребителей МиГ-31БМ приступили к охране воздушных рубежей России на Чукотке
вкс рф миг-31 боевое дежурство
Комментировать