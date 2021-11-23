Экипажи истребителей МиГ-31БМ приступили к охране воздушных рубежей России на Чукотке

Анадырь, 23 ноября. Плановая смена авиационных подразделений, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне, прошла на Чукотке.

В сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота РФ говорится, что 23 ноября на аэродром Угольные Копи прибыли экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ. Отмечается, что военнослужащие приступили к решению задач по охране воздушных рубежей России в назначенном районе.

Подчеркивается, что использование истребителей с аэродрома на Чукотке позволяет расширить радиус их действия. По имеющейся информации, экипажи смешанного авиаполка уже более года несут боевое дежурство в Арктике и свыше 10 раз поднимались на сопровождение иностранных самолетов, приближавшихся к российской границе.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями, Атлантическим океаном. Российская авиация проводила полет в воздушном пространстве над нейтральными водами, передает RT.