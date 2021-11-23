Объем валютных сбережений россиян превысил допандемийный уровень

Москва, 23 ноября. Валютные сбережения жителей России по итогам октября достигли 95,2 млрд долларов. Такие данные представил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Сбережения граждан на валютных счетах в минувшем месяце возросли на 1,1%. Тем самым их объем превысил уровень на начало пандемии COVID-19.

Пандемия коронавируса была официально объявлена в марте 2020 года. За первый «пандемический» месяц отток валюты из банков страны составил рекордные 5 млрд долларов.

Согласно данным финансового регулятора, в рублях средства физлиц в банках за октябрь увеличились на 117 млрд рублей, или на 0,4% — до 26,1 трлн рублей.

Жителям России сейчас выгодно начать покупать доллар, поскольку его курс может достичь 78 рублей. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.