Более 85% российских спортсменов вакцинировались перед ОИ-2022 в Пекине

Москва, 23 ноября. Более 85% российских спортсменов, которые отправятся на ОИ-2022 в Пекине, прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он особо отметил работу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по вакцинации спортсменов. Кроме того, Чернышенко поручил министерству спорта и общероссийским спортивным федерациям по олимпийским и паралимпийским видам спорта до конца декабря 2021 года завершить вакцинацию среди спортсменов, тренерских штабов и административного персонала.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены должны успешно выступить на пекинских Играх 2022 года. По его словам, олимпийская сборная, скорее всего, войдет в пятерку ведущих стран.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля 2022 года.