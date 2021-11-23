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Soha: США не смогут спастись от российской системы «Мертвая рука» в случае ядерной войны

Армия
Soha: США не смогут спастись от российской системы «Мертвая рука» в случае ядерной войны
Федеральное агентство новостей

Ханой, 23 ноября. Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» заставляет американских военных буквально дрожать от страха, заявили аналитики из Вьетнама.

Обозреватели вьетнамского издания Soha в своем материале пишут, что этот комплекс, также известный по классификации НАТО как «Мертвая рука», предназначен для оперативного реагирования на ядерные атаки противника. Как передает «ПолитРоссия», о проекте известно очень мало, поскольку он имеет высокий уровень секретности, однако, согласно раскрытым сведениям, его крайне сложно уничтожить или даже частично нейтрализовать.

Эксперты указывают, что в случае обнаружения признаков ядерного удара система направит запрос в Генштаб ВС РФ, от ответа которого будут зависеть дальнейшие действия. Если связь с первыми лицами государства не удастся наладить, то «Мертвая рука» передаст право запуска ракеты офицерам, находящимися в прямом доступе. Именно поэтому США не смогут спастись от ответного удара в случае ядерной войны.

«Главный принцип системы — возможность наносить ответный удар, даже если все командные центры будут разрушены. Такой подход разрушает идею превентивного ядерного удара, когда одна из сторон надеется с помощью мгновенной атаки превратить другую в радиоактивный пепел», — заключили аналитики.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что Россия применит систему «Мертвая рука» только в ответ на агрессию. По его словам, западным странам не стоит опасаться превентивного удара со стороны Москвы.

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