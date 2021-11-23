Soha: США не смогут спастись от российской системы «Мертвая рука» в случае ядерной войны

Ханой, 23 ноября. Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» заставляет американских военных буквально дрожать от страха, заявили аналитики из Вьетнама.

Обозреватели вьетнамского издания Soha в своем материале пишут, что этот комплекс, также известный по классификации НАТО как «Мертвая рука», предназначен для оперативного реагирования на ядерные атаки противника. Как передает «ПолитРоссия», о проекте известно очень мало, поскольку он имеет высокий уровень секретности, однако, согласно раскрытым сведениям, его крайне сложно уничтожить или даже частично нейтрализовать.

Эксперты указывают, что в случае обнаружения признаков ядерного удара система направит запрос в Генштаб ВС РФ, от ответа которого будут зависеть дальнейшие действия. Если связь с первыми лицами государства не удастся наладить, то «Мертвая рука» передаст право запуска ракеты офицерам, находящимися в прямом доступе. Именно поэтому США не смогут спастись от ответного удара в случае ядерной войны.

«Главный принцип системы — возможность наносить ответный удар, даже если все командные центры будут разрушены. Такой подход разрушает идею превентивного ядерного удара, когда одна из сторон надеется с помощью мгновенной атаки превратить другую в радиоактивный пепел», — заключили аналитики.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что Россия применит систему «Мертвая рука» только в ответ на агрессию. По его словам, западным странам не стоит опасаться превентивного удара со стороны Москвы.