Американец Джейкоб оценил преимущества российских микроволновых печей

Москва, 23 ноября. Обычная микроволновка вряд ли может чем-либо удивить, если увидеть ее в другой стране, однако на самом деле это не так, заявил переехавший в Россию американец Джейкоб.

Иностранец признался, что после пяти лет жизни в России он понял, насколько русские микроволновые печи лучше американских. Так, большинство жителей США в целях экономии средств покупают микроволновки и вытяжки «в одном флаконе».

«Но ведь самая главная проблема в том, что микроволновка будет расположена над плитой. Кто это придумал? Прибор находится высоко, мыть неудобно, а также не видно, что происходит в микроволновке. У русских все просто, микроволновка служит для конкретной цели и стоит отдельно», — написал Джейкоб в своем блоге «Теперь я русский» на платформе «Яндекс.Дзен».

Также удивит русских и любовь американцев к рецептам, где используется микроволновка, поскольку так готовить гораздо проще. При этом настоящий кошмар для любого россиянина — приготовление чая в Америке с помощью разогрева в микроволновой печи.

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«Налил в кружку воды, кинул пакетик чая, в микроволновку поставил — через несколько минут напиток готов. Когда я рассказывал этот факт друзьям, то многие "плевались" в сторону американцев, ведь "это не чай, а жижа какая-то"», — добавил блогер.

Таким образом, жители России и Америки отличаются своим отношением к микроволновкам. Джейкоб признался, что со временем он перенял мнение русских и теперь правда не понимает, как можно сделать чай, разогрев воду не в чайнике.

Переехавший в Россию американец Джейкоб ранее посетил баню вместе со своей семьей. Впечатлениями об этом он также поделился в своем блоге.