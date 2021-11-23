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Украинские военные на следующей неделе проведут учения на границе с Россией

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:39
Армия
Украинские военные на следующей неделе проведут учения на границе с Россией
facebook.com  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Харьков, 23 ноября. Силы территориальной обороны Украины запланировали учения, которые пройдут у российских границ, заявил исполняющий обязанности главы Харьковской области Александр Скакун.

По его словам, на сегодняшний день подразделения территориальной обороны насчитывают порядка 3000 бойцов. Вскоре они будут задействованы в крупных тренировочных мероприятиях.

«Мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе», — рассказал чиновник.

Ранее подразделения Национальной гвардии Украины развернули масштабные учения в Черниговской области. Тренировки прошли в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который расположен в 800 метрах от белорусской границы.

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украина россия харьковская область скакун
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