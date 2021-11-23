Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш подал в отставку

Триполи, 23 ноября. Арабские СМИ распространили информацию о внезапном решении главы Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Яна Кубиша покинуть свою должность.

Об этом сообщается почти через год после того, как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил о назначении его руководителем МООНПЛ. Кроме того, международный представитель пошел на данный шаг всего за несколько недель до президентских и парламентских выборов Ливии, намеченных на конец декабря.

Ян Кубиш официально приступил к исполнению своих обязанностей 1 февраля 2021 года. Ранее словацкий дипломат служил в качестве специального координатора ООН в Ливане, а также представлял организацию в Ираке и Афганистане. До его назначения на должность посланника в Ливии она оставалась вакантной с марта 2020-го после двух последовательных отставок ранее занимавших ее чиновников.

Во время своего последнего выступления в Совете Безопасности, посвященного событиям в Ливии, Кубиш отметил угрозу, которую представляют иностранные боевики и наемники не только для страны, но и для всего региона. Очередной его брифинг, согласно объявлению ООН, должен состояться в среду, 24 ноября.

Официального комментария по поводу сообщений об отставке дипломата ни ООН, ни ее Миссия не представила. Кроме того, на странице МООНПЛ в Facebook новых публикаций не появлялось с 11 ноября.