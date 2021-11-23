Пашинян обсудит вопрос возвращения военнопленных на встрече с Алиевым в Брюсселе

Ереван, 23 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует обсудить вопрос возвращения армянских военнопленных с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе встречи в Брюсселе 15 декабря.

Об этом глава армянского государства заявил во вторник во время пресс-конференции. По его словам, представители Еревана и Баку должны чаще проводить встречи, чтобы находить выходы из кризисных ситуаций.

«В Брюсселе мы будем обсуждать гуманитарные вопросы, в том числе и возвращение наших военнопленных. В регионе есть серьезное напряжение, и мы должны использовать возможности для переговоров и решения вопросов», — сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном в результате обстрела азербайджанской армии. Лидеры двух стран согласились установить контакт для предотвращения подобных инцидентов, передает RT.