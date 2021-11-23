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В России стартовали продажи кроссвэна Kia Carnival 2022

Экономика
В России стартовали продажи кроссвэна Kia Carnival 2022
kia.com  /  Kia Motors

Москва, 23 ноября. Улучшенная версия кроссвэна Carnival от автомобилестроительной компании из Южной Кореи появилась на отечественном рынке.

Дилеры Kia в России уже готовы оформлять заказы на модель Carnival в модификации следующего года. Стоимость автомобиля разнится в зависимости от выбираемых комплектаций.

Так, начальный ценник равняется 2,864 млн рублей. Максимальная стоимость модели достигает 3,994 млн рублей, делятся информацией в пресс-службе концерна.

Данный автомобиль появился на российском рынке в апреле 2021 года. В течение семи месяцев продаж его выбрали свыше 2600 водителей. Это позволило кроссвэну занять первое место в классе D-MPV. Как заверяют представители корпорации, прямые конкуренты модели в России отсутствуют. Машине также удалось стать лидером рейтинга быстро продаваемых автомобилей на вторичном рынке.

Техническое оснащение фургона включает дизельный силовой агрегат на 2,2 литра мощностью 199 л.с., либо мотор на 249 л.с. мощности, работающий на бензиновом топливе. Все вариации комплектуются АКПП на восемь передач.

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kia авто Carnival кроссвэн
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