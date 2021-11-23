Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с американским коллегой Милли

Москва, 23 ноября. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провели переговоры 23 ноября.

Разговор Герасимова с американским коллегой состоялся по телефону. Стороны подняли тему безопасности в мире, сообщили в Минобороны России.

«Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Марк Милли признал Россию одним из трех полюсов силы в современном море. Еще двумя являются Китай и США. Сейчас международное сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности, добавил он.

Также американский генерал заявил, что странам НАТО необходимо поддерживать диалог с РФ и КНР. По его мнению, международному сообществу не нужны конфликты с великими державами, передает RT.