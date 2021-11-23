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Ученые Пермского политеха разработали технологию, которая снижает шум от самолетов

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:22
Хорошие новости России
Ученые Пермского политеха разработали технологию, которая снижает шум от самолетов
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Пермь, 23 ноября. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ снизить шум от самолетных двигателей.

Звуки, которые образуются во время полетов воздушных судов, негативно влияют на окружающую среду. По этой причине в мире регулярно ужесточают международные стандарты по шуму.

С помощью методов математических расчетов исследователи смоделировали распространение шума и его поглощение конструкциями, которые используются в области самолетостроения. Новая разработка позволит уточнить акустические характеристики авиационных двигателей. Кроме того, эксперты заявили, что смогут снизить шум, который производят турбины.

Пермские ученые ранее представили разработку, которая позволит сделать авиадвигатели надежнее. К инновации уже проявила интерес одна из авиастроительных компаний России.

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самолет шум двигатель турбина хорошие новости россии пнипу
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