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Александр Кержаков сравнил игру Андрея Аршавина и Лионеля Месси

Спорт
Александр Кержаков сравнил игру Андрея Аршавина и Лионеля Месси
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 23 ноября. Российский футбол не имеет спортсменов уровня Андрея Аршавина, который эпизодами играл на уровне Лионеля Месси. Об этом заявил главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в интервью на платформе PREMIER.

По словам Кержакова, лучшим игроком в мире на сегодня остается Месси. Он рассказал, что не видел более достойного и одаренного футболиста на поле. Экс-игрок «Зенита» заявил, что в России Месси эпизодами напоминает Аршавин.

«Месси делает это на протяжении десяти лет, а Андрей — эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что «уровень Месси» был у Аршавина», — отметил Кержаков.

Если бы Аршавин вернулся к тренировкам, то он стал бы игроком основного состава, заявил Кержаков. Многие 38-39-летние футболисты, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешнем чемпионате России, считает наставник «Нижнего Новгорода».

Ранее Аршавин назвал вратаря московского «Спартака» Александра Максименко голкипером достаточно хорошего качества. Футболист в матче с «Зенитом» пропустил семь мячей.

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футбол аршавин месси кержаков
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