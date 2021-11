Сторонники BLM устроили демонстрацию перед зданием суда, где слушается дело Ахмада Арбери

Брансуик, 23 ноября. Сторонники движения Black Lives Matter и члены националистической организации «Новые черные пантеры» устроили демонстрацию у здания суда округа Глинн, в штате Джорджия, где слушается дело об убийстве афроамериканца Ахмада Арбери. По данным местных СМИ, активисты продолжают прибывать в преддверии оглашения приговора.

Outside the courthouse in Brunswick, people chant “Ahmaud Arbery” while stomping on the Confederate flag. pic.twitter.com/QWFeUjATpF