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Сторонники BLM устроили демонстрацию перед зданием суда, где слушается дело Ахмада Арбери

Весь мир
Сторонники BLM устроили демонстрацию перед зданием суда, где слушается дело Ахмада Арбери
Prt Scr www.facebook.com  /  vonni.renee

Брансуик, 23 ноября. Сторонники движения Black Lives Matter и члены националистической организации «Новые черные пантеры» устроили демонстрацию у здания суда округа Глинн, в штате Джорджия, где слушается дело об убийстве афроамериканца Ахмада Арбери. По данным местных СМИ, активисты продолжают прибывать в преддверии оглашения приговора.

Несколько десятков человек устроили шествие и призвали к справедливому суду. На одном из видео сторонники Black Lives Matter кричат «Ахмад Арбери» и топчут флаг конфедерации. Поскольку толпа увеличивается, во избежание беспорядков родители убитого афроамериканца Ванда Купер-Джонс и Маркус Арбери, а также их адвокаты Бен Крамп и Ли Мерритт попросили всех присутствующих сохранять спокойствие.

Суд

Разбирательство по делу Арбери подходит к концу. В понедельник и вторник стороны обвинения и защиты представляли свои последние доказательства. Адвокаты Грегори и Трэвиса Макмайклов, которые обвиняются в убийстве, неоднократно пытались представить афроамериканца как преступника. Также они жаловались на давление, имея в виду интерес к делу со стороны активистов Black Lives Matter. По их мнению, это может воздействовать на присяжных.

Прокурор Линда Дуникоски, в свою очередь, заявила, что у подсудимых не было никакого права останавливать Арбери и что он имел возможность не отвечать ни на один из вопросов, которые те выкрикивали ему из своих грузовиков.

В заключительных аргументах Лора Хог, адвокат старшего Макмайкла, попыталась изобразить Арбери преступником с «длинными грязными ногтями на ногах». Комментарии расстроили родителей погибшего и разозлили множество сторонников, которые собрались у здания суда.

Старший Макмайкл изначально утверждал, что афроамериканец «напал на него, и это было ситуацией жизни и смерти», однако во время перекрестного допроса он признал, что «Арбери просто бежал и не представлял угрозы».

Дело Арбери

Ахмад Арбери 23 февраля этого года вышел на пробежку в окрестностях города Брансуик, штата Джорджия, где его заметили два местных жителя — отец и сын Грегори Макмайкл и Трэвис Макмайкл. Они вместе с соседом Уильямом Родди Брайаном взяли оружие и поехали за ним якобы из-за того, что афроамериканец мог иметь отношение к недавним кражам. Трое настигли его, затем Макмайкл-младший вышел из автомобиля, вооруженный дробовиком, и вступил в драку с Арбери. Тот попытался выхватить оружие, но Трэвис выстрелил три раза, в результате чего афроамериканец погиб.

Смерть Арбери получила большой резонанс еще и потому, что полиция не возбуждала дело, пока общественное внимание к истории не стало слишком высоким. Афроамериканца поддержали многие западные знаменитости и активисты Black Lives Matter.

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