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Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой стал для него кошмаром

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:17
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой стал для него кошмаром
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 23 ноября. Музыкант Филипп Киркоров вспомнил о своих переживаниях из-за расставания с певицей Аллой Пугачевой. Артист рассказал о деталях одной из ночей в период развода.

Киркоров и Пугачева на протяжении десяти лет были самой яркой парой российского шоу-бизнеса. Их расставание до сих пор вызывает любопытство, ведь бывшие влюбленные тщательно скрывают официальную причину развода.

Король российской эстрады поднял эту тему в беседе с изданием OK! Magazine. Музыкант вспомнил, как остался в одиночестве на Новый год вскоре после разрыва с возлюбленной.

«Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: «Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак», потому что на душе была просто выжженная земля. Для меня это был шок, стресс, кошмар», — поделился артист.

Киркоров признался, что в тот момент ему в голову начали приходить «дурные мысли». Все изменилось после звонка подруги, которая пригласила артиста выступить перед гостями за «астрономически-космическую сумму». По словам музыканта, он до сих пор благодарен за тот вечер.

Пугачева также избегает темы развода с Киркоровым и полностью поглощена семейной жизнью с Максимом Галкиным. Недавно телеведущий показал спальню Примадонны в семейном замке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой стал для него кошмаром
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