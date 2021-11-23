Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой стал для него кошмаром

Москва, 23 ноября. Музыкант Филипп Киркоров вспомнил о своих переживаниях из-за расставания с певицей Аллой Пугачевой. Артист рассказал о деталях одной из ночей в период развода.

Киркоров и Пугачева на протяжении десяти лет были самой яркой парой российского шоу-бизнеса. Их расставание до сих пор вызывает любопытство, ведь бывшие влюбленные тщательно скрывают официальную причину развода.

Король российской эстрады поднял эту тему в беседе с изданием OK! Magazine. Музыкант вспомнил, как остался в одиночестве на Новый год вскоре после разрыва с возлюбленной.

«Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: «Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак», потому что на душе была просто выжженная земля. Для меня это был шок, стресс, кошмар», — поделился артист.

Киркоров признался, что в тот момент ему в голову начали приходить «дурные мысли». Все изменилось после звонка подруги, которая пригласила артиста выступить перед гостями за «астрономически-космическую сумму». По словам музыканта, он до сих пор благодарен за тот вечер.

Пугачева также избегает темы развода с Киркоровым и полностью поглощена семейной жизнью с Максимом Галкиным. Недавно телеведущий показал спальню Примадонны в семейном замке.