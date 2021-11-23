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Минобороны провело презентацию возможностей ВКС РФ для иностранных военных атташе

Армия
Минобороны провело презентацию возможностей ВКС РФ для иностранных военных атташе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 23 ноября. Сотрудники Министерства обороны России провели для иностранных военных атташе брифинг, посвященный возможностям Воздушно-космических сил РФ.

Презентацию провел заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин. В ходе брифинга он рассказал гостям о современной структуре российской авиации, а также о ее задачах.

Мероприятие проводилось в соответствии с планом работы с аккредитованным в Москве военно-дипломатическим корпусом. Презентацию посетили военные атташе из 52 стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Среди участников брифинга были представители 16 государств НАТО.

Ранее экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Центрального военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Южным Уралом. Летчики продемонстрировали элементы сложного пилотажа, в том числе «петлю Нестерова», «косую петлю» и «горизонтальные бочки».

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