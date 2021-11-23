«МЮ» заплатит «ПСЖ» почти 12 млн евро неустойки за переход Почеттино

Манчестер, 23 ноября. Руководство «Манчестер Юнайтед» будет вынуждено заплатить «ПСЖ» почти 12 миллионов евро неустойки за переход главного тренера парижан Маурисио Почеттино в стан «красных дьяволов».

Как сообщает Manchester Evening News, боссы английского клуба должны будут заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов (11,9 млн евро).

Ранее стало известно, что аргентинский специалист хочет покинуть «ПСЖ» на фоне разногласий со спортивным директором Леонардо, а также из-за невозможности принимать решения самостоятельно.

Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера. Норвежский специалист занимал этот пост с 2018 года. Исполнять обязанности наставника команды какое-то время будет Майкл Кэррик.