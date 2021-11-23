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Пользователи Twitter высмеяли попытку Байдена «скрыться» от американских журналистов

Политика
Пользователи Twitter высмеяли попытку Байдена «скрыться» от американских журналистов
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 23 ноября. Попытка главы США Джо Байдена «скрыться» от журналистов после пресс-конференции спровоцировала бурную реакцию среди пользователей соцсети Twitter.

В Сети набрал популярность видеоролик, на котором американский президент покидает трибуну после общения с журналистами. Речь шла о вопросах внутренней политики. В конце диалога Байден поблагодарил собравшихся и направился к выходу. Однако журналисты стали наперебой выкрикивать вопросы главе государства. В этот момент в зале включалась музыка, под нее Байден и ушел с трибуны. Пользователи Twitter высмеяли маневр Байдена при взаимодействии с американской прессой.

«Байден просто включил «музыку из лифта», чтобы заглушить вопросы прессы», — написал ведущий Бенни Джонсон.

«Почему это звучит как переход между сценами в сериале?» — пошутили в ответ ему в комментариях.

«Звучит, как музыка во время ожидания при звонке в компанию», — добавил еще один пользователь.

Пользователи Twitter высмеяли попытку Байдена «скрыться» от американских журналистов
flickr.com / Spencer E Holtaway

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что нефтяная политика государства попала под влияние ОПЕК. Он раскритиковал курс действующего лидера страны. Так Трамп отреагировал на решение Байдена выпустить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса ради снижения цен на черное золото.

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сша журналисты байден
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