Турецкий суд запросил у Эр-Рияда информацию о судьбе обвиняемых в убийстве Хашогги

Анкара, 23 ноября. Верховный суд Турции обратился к министерству юстиции с просьбой связаться с правоохранителями Саудовской Аравии и выяснить, предъявлены ли обвинения заочно осужденным участникам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Данная проверка призвана установить, проводил ли Эр-Рияд расследование и выносил ли приговоры в отношении 26 собственных граждан по этому делу. Это необходимо для исключения повторного наказания для этих людей на территории Турции. Следующее слушание суд проведет 24 февраля 2022 года.

Турецкие прокуроры добиваются пожизненного заключения для четырех обвиняемых в «преднамеренном убийстве с чудовищными намерениями» при отягчающих обстоятельствах. Еще 18 соучастникам преступления грозит пожизненное заключение за участие в удушении Хашогги. Оставшимся четырем «светит» срок до пяти лет за уничтожение, сокрытие или подделку улик.

Турецкий суд дважды отклонял просьбу юридической группы турецкой невесты убитого Хатидже Ченгиз учесть в качестве доказательства отчет разведки США, в котором говорилось, что саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд лично одобрил операцию по захвату и убийству журналиста.

Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, заявили, что они уже наказали виновных в убийстве, которое, по их словам, не было санкционировано наследным принцем. Восемь неназванных человек якобы заключены в тюрьму на сроки от семи до двадцати лет. По мнению правозащитных групп, это лишь попытка Эр-Рияда создать видимость закрытия дела.

Представитель турецкого отделения организации «Репортеры без границ» (RSF) Эрол Одероглу выразил опасение, что история с убийством может просто забыться, так как Турция и Саудовская Аравия стремятся наладить политические связи.

Международный скандал, вызванный убийством Хашогги, связан со спецификой деятельности этого человека. На протяжении долгого времени журналист работал главным редактором издания Al Watan, а также выступал в роли политического комментатора на Al Jazeera, Dubai TV, BBC, MBC, Al Arabiya. В 2017 году он переехал в США, где получил статус резидента и стал колумнистом в The Washington Post. В своих материалах журналист активно критиковал наследного принца Мухаммада бин Салмана.

All this adds poignancy to the last article written by the Saudi journalist Jamal Khashoggi, entitled “What the Arab world needs most is free expression.” ⁦ @AkyolinEnglish ⁩ https://t.co/khFBvvvKUU

После этого саудиты неоднократно пытались вернуть Хашогги в Саудовскую Аравию. Например, королевский дом предлагал ему вернуться в Эр-Рияд и стать придворным консультантом в сфере СМИ. Журналист ответил отказом, посчитав, что этим шагом саудовские власти намерены заманить его на территорию королевства и арестовать.

2 октября 2018 года публицист направился в саудовское консульство в Стамбуле. Здесь он собирался получить документы о разводе с саудовской женой для последующего заключения брака с гражданкой Турции Ченгиз. Однако из здания Хашогги так и не вышел.

Вскоре началось турецко-саудовское расследование, показавшее, что журналист был убит. По заявлениям правоохранителей Турции, Хашогги был обездвижен и получил смертельную дозу наркотика, после чего его тело подверглось расчленению и растворению в кислоте. При этом саудовские «специалисты» были уличены в препятствовании следствию и сокрытии следов преступления.

Funeral in absentia for Jamal #Khashoggi in #Istanbul. Still no body, no remains found. #Turkey believes it was dissolved in acid in a premeditated murder. #Saudi officials claiming it was a rendition that went wrong, ending in an unauthorised killing. pic.twitter.com/356vT8lTnY