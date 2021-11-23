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Заботливая собака уложила своих щенков спать под одеяло

Общество
Заботливая собака уложила своих щенков спать под одеяло
freepik.com  /  fanjianhua

Москва, 23 ноября. Собака прямо как человек уложила своих щенят спать под одеяло. Эпический момент попал на видео и разлетелся по интернету, удивив пользователей.

Действия собаки на видео очень схожи с человеческими. Животное сначала укладывает всех своих шестерых щенков на подушку, а затем берет в пасть одеяло и накрывает их. После этого пес закрывает дверь и ложится рядом.

Сходство собаки с человеком привело в восторг пользователей социальных сетей. Они отметили, что у питомца отличная дрессировка, а сама ситуация очень милая, передает «Ридус».

«Боги, такое вообще бывает?», — спросил один из пользователей.

«Мама чудесная и детишки тоже отличные», — прокомментировал видео другой.

Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области опубликовали ранее неизданное видео с игрой животных. На нем медвежата резвятся друг с другом во время весеннего снегопада.

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