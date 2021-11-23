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Электромобиль Polestar 5 впервые презентовали на тизере

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:11
Экономика
Электромобиль Polestar 5 впервые презентовали на тизере
polestar.com  /  Polestar

Стокгольм, 23 ноября. Шведская компания Polestar опубликовала документальный видеоролик под названием Precept: from Concept to Car. В нем она анонсировала новый электрический гран-турер под индексом 5.

На кадрах частично показан внешний вид будущей новинки, а также представлен концептуальный вариант интерьера, который в дальнейшем будет значительно переработан. Как отметили разработчики, внешний облик модели навеян эволюционным развитием дизайнерской мысли компании.

Электрический Polestar 5 сможет составить конкуренцию Audi E-Tron GT и Tesla Model S. Премьера автомобиля состоится в 2024 году. В компании ожидают, что новинка будет пользоваться спросом у поклонников спорткаров.

Популярность электромобилей будет зависеть от аккумуляторов. На это ранее указал главный экономист швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.

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