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Сатирик Лион Измайлов отреагировал на оскорбления Ефима Шифрина

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:10
Шоу-бизнес
Сатирик Лион Измайлов отреагировал на оскорбления Ефима Шифрина
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 ноября. Писатель-сатирик Лион Измайлов заявил, что никогда негативно не отзывался об юмористе Ефиме Шифрине. Он предположил, что его могли неправильно понять журналисты, которым поверил артист.

Сатирик признался, что слышал последние высказывания Шифрина в свой адрес. Он сообщил ему, что ничего такого не говорил. Ответа от Шифрина писатель так и не получил, передает Teleprogramma.pro.

«Там журналисты что-то сказали, а он повелся на это дело. Я нигде не заявлял, что он неблагодарный человек», — заявил сатирик.

Измайлов отметил, что его не расстроило отсутствие ответа юмориста, так как ничего другого он от него и не ожидал. Сатирик уточнил, что они с Шифриным никогда не были друзьями.

Ранее юморист заявил, что Измайлов «не попадет в рай даже с QR-кодом». Такое высказывание стало ответом Шифрина на заявление писателя. Измайлов утверждал, что покойный сатирик Виктор Коклюшкин сделал из Шифрина звезду, а тот даже не отблагодарил его.

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конфликт измайлов шифрин
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